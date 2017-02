Schmidhofer lurte alle i kvinnenes super-G

Nicole Schmidhofer fra startnummer åtte kjørte ned 0,33 sekunder foran Tina Weirather. Før det hadde den store hjemmefavoritten Lara Gut havnet fattige tre hundredeler bak kjøreren fra Liechtenstein. Det ble også plasseringene på seierspallen.

Schmidhofer var ikke blant de raskeste på toppen, men mellom annen og tredje mellomtid og ned til mål var det ingen som matchet 27-åringen. Den østerrikske kjøreren har aldri vunnet et verdenscuprenn tidligere, men fant formen da det gjaldt som mest.

Ledet lenge

Ragnhild Mowinckel holdt på å gjøre det store. Molde-jenta den raskeste ved annen mellomtid. Hun holdt nesten samme tempo som Schmidhofer på den neste, men et par dårlige svinger helt nederst gjorde at hun endte 0,69 sekunder bak på en 6.-plass. For henne var det klart karriere beste i VM-sammenheng. Hun ble nummer 20 sist i Beaver Creek.

- Jeg er så utrolig lettet over at jeg klarte å slippe meg løs. Tross feilene mine nederst er jeg mye nærmere enn på lenge. Det er det jeg må ta med meg videre. Kjøringen min er der, og så er det bare å holde på det lengre og lengre helt ned til mål. Det er kult, det er deilig og en lettelse, sa Mowinckel til NTB.

Mowinckels plassering er også tangering av den nest beste i VM-sammenheng i super-G av en norsk kvinne. Astrid Lødemel tok bronse i Morioka i 1993, mens Ingeborg Helen Marken tok 6.-plassen i Sierra Nevada i 1996.

Laginnsats

Kristina Riis-Johannessen VM-debuterte med å kjøre ned som nest beste norske. Hun var til slutt 2,27 sekunder bak og endte på 21.-plass. Maria Therese Tviberg hadde 23.-plass fra forrige VM. Hun hang bra med helt øverst i løypa, men tapte mye nedover og var 2,72 sekunder bak i mål på en 25.-plass til slutt.

Kristin Lysdahl var 2,96 sekunder bak som nummer 27.

Den østerrikske tittelforsvareren Anna Veith (tidligere Fenninger) og amerikanske Lindsey Vonn var blant kjørerne som ikke fullførte.

