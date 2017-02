Opptur for Hamburg i cupen

Klubben står i fare for å forsvinne ut av 1. Bundesliga for aller første gang, men skaffet seg tiltrengt selvtillit med tirsdagens hjemmeseier, som gir kvartfinaleplass i cupen for første gang på tre år.

Gideon Jung scoret ledermålet allerede i det 5. minutt, da han satte inn en keeperretur fra kort hold. Det var hans første mål for klubben.

Hamburg dominerte kampen og hadde flere store sjanser til å øke ledelsen. Blant annet traff Luca Waldschmidt stolpen i det 74. minutt, men rett etter punkterte Bobby Wood kampen.

Amerikaneren brøt en dårlig pasning fra Pawel Olkowski, stormet fram og spilte vegg med Jung før han avsluttet alene med keeper.

Den brasilianske OL-mesteren Walace debuterte for Hamburg og gjorde et godt inntrykk.

- Vi fortjente seieren, for vi våget å angripe i 90 minutter, sa Hamburg-kaptein Gotoku Sakai.

