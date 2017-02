Molde holdt FC København til uavgjort

Den siste måneden har de to norske trenerprofilene vært nevnt som norsk landslagssjef i fotball, men ingen av dem havnet i jobben som gikk til svensken Lars Lagerbäck. Tirsdag ledet to hvert sitt lag i en treningskamp under gode spilleforhold i Dubai.

Islendingen Ottar Magnus Karlsson sendte mot spillets gang Molde i ledelsen to minutter før lagene gikk til pause. Det var Moldes eneste sjanse så langt i kampen.

Ståle Solbakkens mannskap hadde derimot det meste av banespillet og hadde nærmest power play og fem store sjanser som ikke ga tellende resultat før pause. Blant annet hadde spissen Karlsson en redning på streken etter et stort FCK-press.

Molde fikk sin målvakt Andreas Linde skadd, og Nelson Da Silva kom inn i 1. omgang.

I annen omgang fortsatte København å dominere, men fikk ikke lønn for strevet før etter 72 minutter. Jores Okore fikk relativt uhindret gå opp inne i feltet på en corner å heade inn utligningen. Da Silva hadde ingen heldig inngripen ute i feltet.

Solbakken bruker kampen til å finne formen til europacupens 16-delsfinalen borte mot bulgarske Ludogorets 16. februar. Returkampen går i Parken 23. februar.

Etter en times spilles byttet Solbakken mer enn halve laget, og Tom Høgli fikk med seg en halvtimes spill.

FC København møter Rosenborg i treningskamp lørdag.

(©NTB)