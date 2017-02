Intet sponsorløft for Tande

- Jeg har ikke fått noen tilbud, medgir Tande.

- Jeg har ikke hatt tid til å henvende meg til folk heller, men jeg håper det er folk som vil hjelpe meg etter hvert og finansiere forskjellige ting. Så får vi se, sier Kongsberg-hopperen.

Han hoppet inn 1,1 millioner kroner forrige sesong. Denne sesongen kan beløpet dobles med suksess de neste månedene.

- Jeg skal jo kjøpe meg leilighet og får et lån jeg skal betjene. Det er alltid noen utgifter, sier lysluggen.

23-åringen er svært populær i sosiale medier. Det kokte også voldsomt en periode forrige uke da han presenterte sin nye kjæreste for første gang.

Tidligere har Tande blitt omtalt som "posterboy", mens noen mener han har en fremtid som modell. Det er neppe lenge før sponsorene virkelig får øynene opp for KIF-gutten.

Dropper Oslo sentrum

Etter sesongen skal Tande slå seg inn på det brennhete boligmarkedet i hovedstaden.

- Jeg må begynne å se på markedet nå og hvilke områder som det blir aktuelt å leke i. Jeg er ikke interessert i å kjøpe noe i sentrum i det hele tatt. Jeg liker meg ikke så godt nede i Oslo sentrum. Jeg er litt bondegutt sånn sett, Kongsberg er jo ikke den store byen. Jeg føler meg litt som turist hver gang jeg tusler rundt i sentrumsgatene. Det endrer seg vel etter hvert, sier Tande.

Han er klar til å flytte ut av gutterommet. 23-åringen bor hjemme hos mor - noe som førte til at den fotballinteresserte hopperen ikke fikk sett Liverpool - Chelsea nylig. Mamma Trude skulle nemlig se på Greys.

- Jeg leter litt utenfor sentrum. Jeg ser helt bort til Romsås. Så lenge jeg får kortere vei til daglig trening og Gardermoen, er jeg fornøyd, sier Tande.

Klar for budkrig

Suksessen i hoppbakken gjør at Tande kan være med på friske budkamper til våren.

- Det gjør at jeg kan strekke meg litt lenger og være med på disse helt hodeløse budrundene. En skulle tro at mange ikke så morgendagen komme, sier Norges beste hopper i vinter.

- Jeg var med på et par budrunder i fjor hvor leilighetene gikk 1 million over takst. Det gjør det vanskelig når du kommer som idrettsutøver uten fast inntekt og det å få lån i seg selv er vanskelig nok, fortsetter den boligsøkende 23-åringen.

Han innser at han må betale over takst for å slippe unna kø.

- Når det er så gale tilstander som i tigerstaden, blir det vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. Jeg er litt reservert. Jeg har lyst til å finne det rette, men uten å gi for mye over. Selv om jeg skjønner at jeg må betale over takst, for folk har mye å rutte med, sier Kongsberg-hopperen.

