Endelig peker pilene oppover igjen for Tviberg

- Jeg var ute med en skade i forrige sesong, men er på full fart tilbake nå. Denne sesongen har vært grei, men i fjor var det ingenting. Så sesongen i fjor, da jeg skulle komme for fullt, forsvant i vasken, men nå er jeg tilbake på riktig spor. Det er bra, forteller Maria Therese Tviberg til NTB.

- Hvordan ser du for deg framtiden nå?

- Målet mitt, på litt sikt, og håpet er at jeg skal ha kapasitet til å bli verdens beste, så jeg har ikke nådd dit helt ennå. Men jeg føler og tror jeg er bedre enn noen gang akkurat nå, både fysisk og mentalt. Jeg begynner også å opparbeide meg mer og mer erfaring, så jeg er på rett vei. Målet er å stå med det store pressekorpset som Kjetil Jansrud og de andre verdensstjernene har rundt seg, sier Tviberg offensivt.

- Hva kan du forvente her i VM?

- Jeg forventer at jeg får ut det beste jeg har her. Så spørs det hva det holder det. Håpet er at jeg skal finne noen superkrefter. Topp ti er drømmen, men er jeg inne blant de 20 beste, vil jeg være kjempefornøyd, sier hun.

Hun stiller i super G, utfor og kombinasjonen, og satser frisk i alle disiplinene.

- Jeg har vært best i super G i år, så det er kanskje der mulighetene mine er best, men jeg har også håp om å gjøre det bra i kombinasjonen og utfor. Jeg liker å si at jeg gleder meg mest til utfor, men innser at jeg kanskje stiller sterkest i kombinasjonen, forklarer hun til NTB.

- Jeg føler at formen er på topp og gleder meg veldig til å komme i gang nå, understreker Maria Therese Tviberg dagen før det braker løs med mesterskapet i alpinmetropolen St. Moritz.

