Shapovalov disket i avgjørende DC-kamp

Dermed er britene klare for kvartfinale mot Frankrike i april, selv om Andy Murray glimret med sitt fravær i Ottawa. Kyle Edmund hadde en klar ledelse mot Shapovalov da det kokte over for canadieren.

I frustrasjon slo han til ballen, og den traff og skadet dommeren. Dermed ble det automatisk diskvalifikasjon på stillingen 6-3, 6-4, 2-1.

Ellers søndag ordnet seirer av Roberto Bautista og Pablo Carrena spansk 3-2-seier over fjorårsfinalist Kroatia og kvartfinaleplass.

Kroatene så ut til å ha sikret seg overtaket med seier i lørdagens doublekamp og 2-1-ledelse før siste dag, men Bautista nedkjempet Franko Skugor i fire sett før Carreno utklasset Nikola Mektic i tre strake sett.

- Jeg er veldig lykkelig. Roberto skal ha det meste av æren. Han sikret oss to poeng i single, sa Carreno, som ga Spania en skjev start da han fredag tapte for 223.-rankede Skugor.

Uten stjerner

Kroatia led som mange lag i 1. runde av at stjernene manglet. Mektic er bare nummer 319 på rankingen, og han kom sørgelig til kort da Carreno sto imot i den avgjørende kampen.

Spania måtte greie seg uten Rafael Nadal, men han ventes tilbake i kvartfinalen i april. Motstander er Serbia med Novak Djokovic, den største stjernen som deltok i helgens 1.-rundekamper.

Djokovic kunne nøye seg med en kamp, til og med en amputert en, da Russland ble slått 4-1. Danil Medvedev ga fredag opp på stillingen 2-1 i sett til Djokovic. Avansementet var sikret lørdag.

Argentina sliter

Tittelforsvarer Argentina lå under 1-2 mot Italia før siste dag. Kraftig regnvær i Buenos Aires førte til at søndagens første singlekamp ble avbrutt flere ganger. Til slutt halte Carlos Berlocq i land seier over Paolo Lorenzo i fem sett, og spenningen lever dermed videre.

Avgjørelsen faller i kamp mellom Guido Pella og Andreas Seppi.

Steve Darcis slo både Philipp Kohlschreiber og Alexander Zverev da Belgia slo Tyskland 4-1 på bortebane. Frankrike vant med samme sifre i Japan.

USA, som har vunnet turneringen 32 ganger, feide et Sveits uten Roger Federer eller Stan Wawrinka ut av Davis Cup med 5-0. I kvartfinalen venter Australia, med 28 titler på merittlista. Australierne slo Tsjekkia 4-1 i helgen.

