Søderlund toneangivende i heftig lokaloppgjør

Nordmannen startet på topp for hjemmelaget og var tydelig spillesugen i sin første seriekamp siden midten av desember.

29-åringen presset Lyon-forsvarerne hardt fra start og fikk lønn for strevet allerede etter ni minutter. Spissen stjal ballen høyt i banen, før han sendte den videre til Henri Saivet, som sendte gjennom Kévin Monnet-Paquet. Franskmannen satte fart, før han banket ballen mellom beina på Lyon-keeper Anthony Lopes til 1-0.

På 2-0-scoringen åpnet Søderlund opp Lyon-forsvaret med en gjennombruddspasning til Romain Hamouma, som scoret sikkert.

Oppgjøret, som kalles det heteste lokaloppgjøret i Frankrike, levde opp til navnet sitt på tampen da både Rachid Ghezzal og Corentin Tolisso fra Lyon fikk røde kort. Saint-Étiennes Fabien Lemoine ble også sendt av banen.

Søderlund-magi

På tabellen klatret Saint-Étienne opp i ryggen på nettopp Lyon. Søderlund og co. er nummer fem på tabellen med 36 poeng, ett poeng bak søndagens motstander. Monaco leder an i Ligue 1 med 52 poeng.

Paquet fikk muligheten alene med Lopes få minutter etter 1-0-målet, men denne gangen gikk avslutningen over mål.

Lyon var nær utligning ved Corentin Tolisso, men headingen til midtbanespilleren gikk i tverrliggeren og ut. Saint-Étienne-kaptein Loïc Perrin prøvde seg med pannebrasken på en corner like etter, men Lopes vartet opp med en fin enhåndsredning.

Men etter 23 minutter fant ballen veien til oppspillspunktet Søderlund. Den norske landslagsspilleren holdt litt på ballen, før han på lekkert vis sendte Romain Hamouma alene gjennom. Midtbanespilleren rundet Lopes og satte ballen i det åpne målet til 2-0.

Kokte over

Sjansebonanzaet roet seg etter 2-0-målet, men etter 53 minutter måtte Søderlund og co. takke reservekeeper Jessy Moulin for at det ikke ble redusering på Stade Geoffroy-Guichard. Tidligere Manchester United-spiller Memphis Depay jaktet sin første scoring for sin nye klubb, men Moulin reddet nederlenderens skudd med en beinparade.

Det var høy temperatur i lokaloppgjøret, og Søderlund fikk gult kort etter en brytekamp med Lyon-forsvarer Mapou Yanga-Mbiwa etter 69 minutter.

Ole Kristian Selnæs kom inn for Saint-Étienne for å hjelpe til å trygge seieren i det 77. minutt, og lyktes med det.

Det hjalp ikke for Lyon at Rachid Ghezzal fikk to unødvendige gule kort for å dytte dommeren og Fabien Lemoine, før Corentin Tolissi måtte gå i garderoben etter å ha grisetaklet samme Saint-Étienne-spiller. Lemoine ble også sendt av banen etter håndgemenget som oppsto etter taklingen.

