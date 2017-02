Lundby med tredjeplass

Lundby lå på femteplass etter førsteomgangen, men med 89,5 meter i finaleomgangen hoppet 22-åringen seg opp på pallen. Dermed har Norges nye hoppdronning vært på pallen i fire av de fem siste verdenscuprennene.

Sara Takanashi tok sin 52. seier i verdenscupen. Med 89 og 92 meter var den japanske jenta suveren i Østerrike søndag. Takanashi fikk 254,8 poeng, 4,8 mer enn toer Carina Vogt fra Tyskland.

Lundby noterte 245,2 poeng. Hun viste klar framgang etter den skuffende åttendeplassen i Hinzenbach lørdag.

Maren Lundby har vunnet tre renn i årets verdenscup. Hun er blant Norges fremste medaljehåp i Lahti-VM.

Anniken Mork klarte ikke å ta nye verdenscuppoeng. 71,5 meter og 80,2 poeng holdt bare til 35.-plass.

Jirina Avvakumova falt da hun jublet for et svev på 83,5 meter. Legepersonell kom inn på sletta med båre, men den russiske jenta kjempet mot smertene og haltet ut for egen maskin.

