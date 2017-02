Innebandykvinnene sikret VM-plass

Både Norge og Danmark vant klart over Slovenia og Frankrike, men tapte klart for Sverige, i kvalifiseringen i Madrid. Norge hadde ett plussmål mer enn danskene før søndagens kamp, og dermed holdt det med uavgjort.

Kampen startet veldig godt for Norge, som tok ledelsen ved Karen Farnes i 1. periode og doblet den ved Anette Marie Berg halvveis i midtperioden.

To raske baklengsmål i slutten av 2. periode, det siste ni sekunder før pause, sørget for at det sto 2-2 og lagene hadde alt å spille for i de siste 20 minuttene.

En norsk utvisning i siste periode kunne blitt skjebnesvanger, men danskene greide ikke å utnytte den. Norge vant skuddstatistikken 16-8, sikret det nødvendige poenget og kunne juble for VM-plass.

Anette Marie Berg ble kåret til banens beste spiller, mens Tone Einstulen ble uttatt på gruppens allstarlag.

(©NTB)