Celina utsatt for politisk hets fra tribunen

Det forteller drammensgutten, som er på utlån fra Manchester City til nederlandske Twente, til Nettavisen.

Banneret ble holdt opp av en gjeng med angivelige Twente-supportere og hadde følgende inskripsjon: "Kosovo is Serbia". Celina bestemte seg i 2016 for å spille landslagsfotball for Kosovo i stedet for Norge.

- Serbia ønsker ikke å anerkjenne oss som en egen stat. De vil heller ikke akseptere våre landslag i fotball, sier Bersant Celina til Nettavisen, og forteller at banneret gjorde ham sint og såret. 20-åringen spilte ikke søndagens oppgjør grunnet en karantene for et rødt kort.

- Jeg tror dette var et forsøk på hets mot meg. Det første jeg tenkte er at jeg måtte bort dit og få det ned. Så jeg gikk bort dit alene og forsøkte å rive det ned. Jeg var veldig sint og skuffet, sier Celina.

Unggutten fikk senere en beklagelse fra sine supportere og klubben.

- Jeg har fått en beklagelse på vegne av både supporterne og klubben. Jeg har ingen idé om hvem som gjorde dette, men jeg tror ikke de har noe med FC Twente å gjøre, forklarer han.

Serieleder Feyenoord vant søndagens oppgjør mot Twente 2-0.

