Avalanche og Martinsen brøt tapsrekka

Tapsrekken var oppe i ni kamper for ligaens dårligste lag, men Avalanche nektet å la den nå tosifret. Matt Nieto scoret to mål, deriblant kampens siste i tomt bur 38 sekunder før slutt.

Jarome Iginla noterte ett mål og en assist, Matt Duchene tre assist.

Martinsen fikk 6.32 minutter på isen for hjemmelaget. Han var ikke involvert i noen av målene, men markerte seg med ett skudd på mål, to taklinger og et blokkert skudd.

Avalanche tok sin første seier siden 6. januar. Laget hadde blant annet tapt fem hjemmekamper på rad, noe som tæret på humøret.

Tross lørdagens seier har Avalanche færre poeng (30) enn noe annet lag i ligaen.

(©NTB)