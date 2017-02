Tap for Johansen, seier for Tettey

Johansen spilte hele kampen for Fulham, men maktet ikke å bidra til poeng. Fulhams Ryan Fredericks skapte trøbbel for lagkameratene ved å bli utvist i det 68. minutt, noe vertene utnyttet. Lukas Jutkiewicz ble matchvinner med sin scoring i det 75. minutt.

I Cardiff sørget Norwich-spiss Cameron Jerome for kampens eneste scoring fem minutter før pause. Alexander Tettey spilte hele kampen for gjestene. Han pådro seg et gult kort 20 minutter før full tid.

