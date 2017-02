Stock tok sin første pallplass i Sør-Korea

Vadsø-løperen var kun sekundet bak Sedov fram til rundt 27-kilometersmerket. Derfra og ut rykket russeren fra og fikk en stor luke.

Stock måtte til slutt se seg slått med 22,5 sekunder. Annenplassen er hans beste plassering i verdenscupen. Nylig ble han nummer fem på 15-kilometeren i svenske Ulricehamn.

Mathias Rundgreen ble nummer tre og sørget for at det var to nordmenn på pallen under prøve-OL i sørkoreanske Pyeongchang. 25-åringen var i mål 42,1 sekunder bak Sedov.

Seig

Rundgreen har vært på verdenscuppodiet tidligere, men lørdag sto han der for første gang etter et individuelt renn.

Ved skibytte halvveis ledet Sedov med bare seks tidels sekund på Martin Nyenget. Stock var bak med 2,4 sekunder.

Utover skøytedelen ble det klart at seieren ville stå mellom Sedov og Stock. Russeren prøvde stadig å riste av seg sin norske konkurrent, men lyktes først tre kilometer før mål.

- Jeg synes Stock imponerer her, sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

De beste står over

Nyenget hang med i toppen under klassiskdelen, men slet etter skibyttet. Han ble til slutt nummer ti, slått med 1.44,7 minutter.

Store deler av den ypperste verdenseliten deltar ikke i verdenscuprennene i Sør-Korea.

Søndag står lagsprint på programmet. Pyeongchang arrangerer vinter-OL i februar neste år.

(©NTB)