Flere i VM-troppen må bli hjemme i Norge

Enkelte får status som såkalte hjemmeværende reserver. Både mennenes og kvinnenes tropp til Lahti presenteres på Lygna stadion i Gran kommune i forbindelse med NM senere lørdag.

Der skal kvinnene gå 15 kilometer skiathlon, mens mennene skal ut i den doble.

- Hvor mange av de tolv som blir tatt ut får reise til VM?

- Vi får oppsummere litt, og så kanskje ta litt mer om det lørdag. Det er fint at de som reiser til Lahti har noe der å gjøre. Det er ikke bra å ha for mange der som går på stas, sa Hjelmeset etter fredagens sprintøvelse.

Mange kan gå mye

Han forteller litt om hvor det ikke er nødvendig å sende alle de uttatte til Finland.

- På jentesiden er det slik at veldig mange kan gå både sprint og langt og kort og skøyting, og så videre og så videre, så egentlig kunne vi i utgangspunktet ha reist med en veldig liten tropp til Lahti. Og det hadde nok blitt bra det også. Samtidig er det læring i det å bli med dit, og det er også en av faktorene som vi må se på, mener landslagstreneren.

Hjelmeset fikk gode svar etter fredagens sprint. Den vant Maiken Caspersen Falla som hun ville med Heidi Weng på sølvplass og Kathrine Harsem som nummer tre.

- Du blir alltid litt klokere dag for dag, og i forhold til VM så er både Maiken og Heidi sånne som har vært klare veldig lenge. Ingvild (Flugstad Østberg) og Marit (Bjørgen), som er tittelforsvarere på sprint, er også pekt ut for en stund siden, sa Hjelmeset.

Harsem forsterket også sitt kandidatur for å få gå sprinten.

Ledig

- Kathrine Harsem er nummer tre i dag, og det er også en god søknad av henne. Hun gjorde også en god prolog som hun vant, og hun var også sterk torsdag. Det var høy internasjonal standard over dette løpet, og det går fint an å bruke det som et uttakingsrenn.

- Men hun får ikke VM-billett på distansen nå?

- Siste sprintplass blir ikke tatt ut før etter rennet i Otepää helgen før VM. Skulle det suse en person inn på pallen i Otepää, så må vi ta høyde for det, sa Hjelmeset.

