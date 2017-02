Raw Air tvinger fram minus-avsatser i Vikersund

- Vikersund må lage to nye avsatser lenger ned, avsats minus 1 og minus 2, sier Raw Air-direktør Arne Åbråten til NTB.

Konkurransene i Vikersundbakken går 17.-19. mars.

- Vi har ikke avviklet renn så sent i den nye bakken. Er det fint vær og 1,5 sekundmeter i oppdrift, får vi trøbbel. For de installerer nytt spor som vil holde mye bedre temperatur. Sjansen for at vi får høyere fart er stor. Og vi har tidligere sett hvor lav fart hopperne trenger for å hoppe 240-250 meter, sier Åbråten.

Ingen søvnløse netter

Samme utfordring har Raw Air under konkurransene i Lillehammer noen dager tidligere i mars.

- Begge bakkene er utfordret til å lage lavere avsatser. Lillehammer må også ned på gater. Der kan man heldigvis henge på to, tre gater mer enn det som normalt brukes i konkurranse. Det er ti år siden sist vi hoppet på den samme årstiden der. Da må vi kunne ha lavere fart, sier Åbråten.

Han og de fire arrangørstedene går jevnlig gjennom ulike scenarioer.

- Jeg har ikke søvnløse netter, men jeg skal medgi at det hender det spinner litt i topplokket etter møtene våre. Det kan ikke bli slik at vi ikke kommer oss til et renn fordi det er et eller annet vi ikke har tenkt over, sier Raw Air-sjefen.

Koster lite

Han avviser at det er store kostnader ved de nye avsatskravene.

- Det er lave kostnader, for i Vikersund gjør man dette samtidig som man legger det nye sporet. Selve sporet koster vel rundt 3,5 millioner kroner, men det blir såpass rimelig fordi Vikersund gjorde en veldig god jobb da de bygget om bakken i 2011.

- De støpte hele tilløpet og la skinner i bunn. Derfor trenger de bare å bytte på toppen, ikke hele fundamentet. Det gjør det billigere. De er smarte og bygger for framtiden i alt de gjør. De bygger fremfor å leie inn for mye, sier Åbråten.

Heller ikke på Lillehammer blir det store utgifter.

- Der kan de henge på to, tre gater, så dette drar ikke opp kostnadene, forsikrer Raw Air-direktøren.

I Holmenkollen er det sørget for bedre vindskjerming, men både der og i Granåsen har de god erfaring med hopping i mars.

Nervøse dager

Og om det forsvinner penger til infrastruktur i bakken, kan Åbråten glede seg over stor interesse fra sponsorene. De siste dagene har en norsk og en utenlandsk aktør kommet på plass, uten at navnene på firmaene er offentliggjort.

- Vi har akkurat landet to nye avtaler. Vi er over halvparten av det vi måtte ha, sier Åbråten.

Han har tidligere fortalt til NTB at han håper å få inn mellom 12 og 15 millioner sponsorkroner det første året. Det gjenstår fortsatt noe på målsettingen, men mye kan være på plass i løpet av uken.

- Det ligger avtaler for flere millioner kroner som vi får svar på i løpet av uken, sier en spent Åbråten.

I helgen er Raw Air-sjefen på plass i tyske Oberstdorf hvor skiflyging står på programmet. Møter med FIS, hopptrenere og TV-selskaper venter. En rekke utenlandske fjernsynskanaler har bedt om plass til egne TV-studioer.

