Maars-assists da Hearts vant

Norskamerikaneren spilte fra start for et Hearts-lag som ville reise seg etter søndagens 0-4-tap for Celtic. Det gikk ut over den andre Glasgow-klubben, og Ian Cathro kunne notere sin tredje seier på ni kamper etter å ha blitt manager i Edinburgh-klubben.

Krystian Nowak ordnet et tidlig ledermål, men Emerson Hyndman utlignet for gjestene og sørget for 1-1 ved pause.

Etter pause ble alt avgjort med tre hjemmemål på 13 minutter. Jamie Walker traff først fra langt hold, før Johnsen utnyttet svakt forsvarsspill og serverte Don Cowie en målgivende pasning for åpent bur.

Deretter stusset han Walker fri til 4-1-målet.

Celtic tok et nytt steg mot seriegull med 1-0-seier over Aberdeen. Dedryck Boyata ble matchvinner da laget tok sin 18. trepoenger på rad og la på til 28 kamper ubeseiret i hjemlige turneringer denne sesongen.

Celtic er 25 poeng foran Rangers, som er to foran Aberdeen. Hearts på fjerdeplass er ytterligere seks poeng bak.

