Norge jakter støtteapparat

Norges nye landslagssjef, Lars Lagerbäck, gjorde det klart under onsdagens pressekonferanse på sin nye hjemmebane at han ønsker seg en norsk assistent nå som han tar fatt på sin nye rolle.

- Jeg ønsker å ha med meg en norsk assistent. En som kjenner Norge og norske spillere, sa Lagerbäck.

68-åringen opplyste han ikke har landet på én spesiell kandidat.

Under jakten på assistent og de øvrige rollene i støtteapparatet vil han få hjelp av toppfotballsjef Nils Johan Semb.

- Vi har allerede begynt å snakke om det, og nå vil vi kjøre den prosessen videre. Det er det vi skal jobbe med den nærmeste tiden framover. Vi vil gi Lars et sterkt støtteapparat. Det gjelder assistent, men også innen analyse og med speidere, sånn at det blir et sterkt indre apparat, sa Semb til NTB.

Han utelukker ingen kandidater, som betyr at de ikke trenger å jobbe i roller hos Norges Fotballforbund allerede.

- Der er vi åpne. Vi har ikke tatt noe endelig standpunkt til det, bekreftet toppfotballsjefen.

Lagerbäck opplyste om at han har en del forefallende arbeid i sin rådgiverrolle på det svenske landslaget, men at han fra 13. februar skal konsentrere seg hundre prosent om sin nye norske jobb.

