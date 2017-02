Manchester City ydmyket West Ham igjen

Noen uker etter at Manchester City vant 5-0 i FA-cupen, West Hams største hjemmetap siden 1967, vendte laget tilbake til åstedet og ydmyket Slaven Bilics menn igjen.

En fryktelig tversoverpasning fra Aaron Cresswell banet vei for gjestenes ledermål etter et drøyt kvarter. Kevin De Bruyne brøt pasningen, spilte vegg med Gabriel Jesus og kunne enkelt sette ballen i mål.

David Silva doblet ledelsen før første omgang var halvspilt, etter flott forarbeid av Leroy Sane. Tyskeren slo tunnel på Sam Byram og parkerte debutanten José Fonte før han serverte Silva foran mål.

Gabriel Jesus punkterte kampen før pause, etter at hjemmelagets defensive svakheter ble avslørt enda en gang. Pedro Obiang tabbet seg ut, og Sane spilte fram Raheem Sterling. Han serverte Jesus for tomt mål, og brasilianeren scoret sitt første mål for klubben.

Straffet

West Ham-marerittet fortsatte etter pause. De Bruyne spilte fram Sterling i feltet, spissen vendte innover og ble felt av Fonte. Fra straffemerket satte Yaya Touré inn gjestenes fjerde mål på London Stadium.

West Ham kom til noen sjanser mot slutten, men da hadde svært mange av tilskuerne gått hjem.

Ingen av de fire første på tabellen vant sine kamper tirsdag, og Manchester City nyttet sjansen til å ta seg opp på samme poengsum som fjerdeplasserte Liverpool, ett poeng bak Tottenham og Arsenal.

Håvard Nordtveit har en ankelskade og var uaktuell for West Ham i onsdagens kamp. Nordmannen gjorde selvmål i Manchester Citys storseier i FA-cupen første helg i januar.

