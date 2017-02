"Landslags-spesialisten" Lagerbäck

Onsdag ble 68-åringen presentert som ny norsk landslagssjef i fotball. Lagerbäck erstatter Per-Mathias Høgmo, som fikk sparken i fjor høst.

Norges Fotballforbund falt dermed ned på en mann med bredere erfaring som landslagssjef enn de aller fleste. Lagerbäcks trenerkarriere strekker seg 40 år tilbake i tid. Sist han trente et klubblag var i 1989.

Siden har suksesstreneren fra Ovansjö hatt ansvaret for ulike landslag. For det meste har det endt med solide resultater.

Skjøt fart

Lagerbäcks spillerkarriere ble ikke av de mest omfangsrike. Etter å ha fått vekket fotballinteressen i Alby FF, noen kilometer fra barndomshjemmet, flyttet han i 1970 til Umeå for å gå på skole. Der spilte han samtidig fotball for Gimonäs CK.

Trenerkarrieren ble innledet i 1977. I de fire sesongene som fulgte ledet han Kilafors – før det ble henholdsvis tre og to år i Arbrå og Huddiksvall.

I 1990 skjøt trenerkarrieren så ytterligere fart. Da ble den nye norske landslagssjefen ansatt i Sveriges Fotballforbund med ansvar for gutte- og ungdomslandslag. Blant spillerne Lagerbäck fikk under sine vinger var den senere landslagsstjernen og Arsenal-profilen Fredrik Ljungberg.

Delt rolle

I 1996 ble Lagerbäck så gitt ansvaret for Sveriges B-landslag, før han i 1998 ble del av trenerteamet rundt A-landslaget. Lagerbäck ble først landslagssjef Tommy Søderbergs assistent, men fra årtusenskiftet delte han landslagssjefjobben med Søderberg.

Det skulle vise seg å bli en god beslutning av ledelsen i det svenske forbundet. I årene som fulgte ledet Lagerbäck Sverige til fem strake sluttspill (EM 2000, VM 2002, EM 2004, VM 2006 og EM 2008). I tre av de fem turneringene gikk i tillegg Lagerbäcks mannskap videre fra gruppespillet.

Spesielt sterk var presentasjonen under VM i 2002. Da hadde svenskene havnet i det alle omtalte som "dødens gruppe" sammen med England, Argentina og Nigeria, men ble likevel gruppevinner. I kvartfinalen ble det stopp mot Senegal.

Trakk seg

Etter at Sverige mislyktes i å kvalifisere seg til VM i Sør-Afrika i 2010, trakk Lagerbäck seg fra sin mangeårige jobb. Arbeidsledig var han imidlertid ikke lenge. Nærmest umiddelbart fikk han jobben med å lede Nigeria i det forestående sluttspillet. Nigeria lyktes ikke i sluttspillet, men Lagerbäck ble likevel tilbudt ny kontrakt. Den takket han høflig nei til.

I stedet fortsatte trenerkarrieren på Island. 4. oktober 2011 signerte han kontrakten som islandsk landslagssjef, en ansettelse som skulle vise seg å gjøre ham til folkehelt på sagaøya.

Kvalifiseringen til VM-sluttspillet i Brasil i 2014 endte med omspill, der Island måtte gi tapt for Kroatia. To år senere, høsten 2015, hadde imidlertid Lagerbäck skrevet ny historie med sitt fremadstormende mannskap. Laget tok seg til sitt første EM noen gang ved å legge Tyrkia og Nederland bak seg i kvalifiseringen. Sistnevnte ble slått både hjemme og borte.

I sluttspillet i Frankrike fortsatte oppturen for fotballnasjonen med kun 320.000 innbyggere. Island gikk ubeseiret gjennom gruppespillet, og sendte så England hodestups ut i åttedelsfinalen. I kvartfinalen ble Frankrike for sterke, men da hadde Lagerbäcks kandidatur som president på Sagaøya for lengst blitt fremmet.

President ble 68-åringen ikke. Nå skal "landslags-spesialisten" løfte et norsk fotballandslag som ikke har vært i et sluttspill siden årtusenskiftet.

