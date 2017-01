Wikestad om Deadline Day: - Kina kan bli en joker

Overgangsvinduet i England stenger ved midnatt tirsdag norsk tid. Blant topplagene er det foreløpig kun Manchester City som har forsterket laget i januar med Gabriel Jesus som kom fra brasilianske Palmeiras.

Wikestad tror ikke ingen av tittelutfordrerne vil sprenge banken i løpet av dagen for å øke sine egne sjanser i konkurransen med ligaleder Chelsea.

- De store klubbene vil nok ikke handle noe særlig, men vi kan nok fort få se en spiller som Ashley Young (Manchester United) og noen av de andre spillerne som har vært litt i hundehuset i de klubbene forsvinne ut, sier TV 2-eksperten til NTB.

Derimot er det ligalederen som linkes til flest spillere tirsdag morgen. Celtic skal ha gitt Chelsea beskjed om at de vil ha over 400 millioner kroner for Moussa Dembélé, mens Fernando Llorente, Christian Benteke og Jonathan Biabiany er andre navn Antonio Conte angivelig skal ha på sin ønskeliste.

- Dembele har vist vanvittig form for Chelsea og virker utrolig spennende. I tillegg må de kanskje erstatte Branislav Ivanovic og Asmir Begovic, sier Wikestad.

Kinesisk kjøpefest

Tidenes dyreste januarovergang fant sted i 2011 da Fernando Torres ble hentet til Chelsea fra Liverpool for nesten 50 millioner pund. I fjor var Giannelli Imbula den dyreste da han kom til Stoke fra Porto for drøye 18 millioner.

Lite tyder på at en spiller i størrelsesordenen til Antoine Griezmann vil dukke opp i Premier League i løpet av Deadline Day, men en dominoeffekt med en kinesisk joker kan skape overraskelser, mener Wikestad.

- Markedet er veldig annerledes nå fordi det er så mye penger i Premier League, så det er ingen klubber som må selge noe som helst lenger. Det gjør januarvinduet spesielt vanskelig, sier Wikestad og minner om at det også spilles serierunde tirsdag kveld, noe som kan gjøre det ekstra stille.

- Samtidig er Kina en slags joker i dette fordi de kan gi klubber mye penger å bruke helt på slutten av vinduet. Det kan skape en dominoeffekt.

Nedrykksstrid

Mest spenning er det knyttet til hva som kan skje i bunnen av Premier League, hvor flere klubber strever med å holde hodet over vann.

- Potten for å holde seg er på godt over én milliard kroner, og det er utgangspunktet for klubbene. Hull har solgt sin klart beste spiller i Robert Snodgrass og selger kanskje Andrew Robertson til Burnley, noe jeg synes er veldig spesielt. Jeg kan ikke forstå hvorfor man gjør det, men kanskje har de innfunnet seg med at de ikke vil klare seg og derfor vil innkassere på spillerne, sier Wikestad.

