U23-VM: Sprintgull til Fredrik Riseth

Riseth gikk inn til 3.32,78 i den 1,3 kilometer lange trassen i finalen. Han slo russeren Alexander Bolsjunov med drøye sekundet. Aurland på bronseplass var 2,3 sekunder bak i mesterskapet som gikk i Soldier Hollow, der OL ble arrangert i 2002.

Det ble også norsk femteplass i klassen for menn ved Chrisander S. Holth. Han var over 20 sekunder bak vinneren over målstreken.

I kvinneklassen ble det svensk gull. Anna Dyvik var best. Hun sikret gullet på suverent vis og var 3,42 sekunder foran norske Thea Krokan Murud. Svenskene fikk også bronsen ved Maja Dahlqvist.

Lovise Heimdal gikk inn til fjerdeplassen og var vel seks sekunder bak vinneren, mens Lotta Udnes Weng fikk sjetteplassen. Hun var over minuttet bak.

I kvinneklassen ble Tiril Udnes Weng slått ut i semifinalen.

