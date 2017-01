Løseth revansjerte fjorårets sure fjerdeplass i Stockholm

- Det var kjekt å klatre opp på seierspallen. I fjor fikk jeg den sure fjerdeplassen i dette rennet, så det var kjekt å få revansjert den, sa Løseth til NTB. Hun hadde amerikanske Mikaela Shiffrin og Veronika Velez-Zuzulová foran seg, og det var slovakiske Zuzulova som slo Løseth i semifinalen. Da var den slovakiske jenta rett og slett et lite hakk bedre.

- Jeg måtte ha en runde på å våkne her i Stockholm, og jeg skal ikke nekte for at jeg var redd for å bli slått ut med en gang etter uhellet i første omgang mot Katharina Truppe, sa Løseth.

Da kom hun på etterskudd fra start og kjørte ut like etter hoppet. Men hun tok seg sammen og tok seg videre etter en bra annenomgang mot den østerrikske jenta.

- Etter hvert som rennet gikk videre, løsnet det mer og mer for meg. Kjøringen min ble også mer aggressiv. Jeg fikk vist at jeg er blitt bedre i renn som dette. Særlig er starten min forbedret, forklarte hun.

Hun hadde ikke store problemer mot Frida Hansdotter i bronsefinalen.

- Nei, jeg synes jeg hadde god kontroll. Det ble litt stress, men jeg klarte å holde fokus, og det er ikke til å komme fra at dette gir en liten opptur. Det er som å få et ekstra godt klapp på skulderen før jeg reiser til VM i neste uke, sa Nina Løseth til NTB.

For het på grøten

Aleksander Aamodt Kilde var den av de norske herreløperne som nådde lengst. Han imponerte virkelig med å slå ut Marcel Hirscher i åttendedelsfinalen, men mot franske Alexis Pinturault i kvartfinalen ble det stopp.

- Det var virkelig gøy å kjøre, og jeg synes jeg klarte meg bra. Det var flott å slå ut Hirscher, men i kvartfinalen mot Pinturault ble jeg nok litt for het på grøten, sa Kilde til NTB etter rennet.

Han slo ut Hirscher med fem hundredeler over to omganger. I den første omgangen var han to hundredeler foran, mens det var en margin på tre hundredeler i den andre.

Mot Pinturault vant den norske fartsspesialisten første omgang, men i det andre var han uheldig. Han forteller selv hva som skjedde:

- Jeg var uheldig og glapp taket i starten i annen omgang. Dermed kom jeg på etterskudd. Jeg ble litt for het på grøten, og det endte med at jeg kjørte ut.

Men Aleksander Aamodt Kilde var fornøyd, tross alt. At han skulle gjøre det så bra som han gjorde på korte carvingski, hadde han ikke ventet.

- Dette rennet her i Stockholm viser at det fungerer for meg rent teknisk, og det er en følelse det er greit å dra med meg inn i VM i St. Moritz, sa han til NTB.

VM i Sveits innledes i neste uke med super G for kvinner og menn tirsdag og onsdag.

Favorittene falt

De to beste slalåmløperne denne sesongen, Henrik Kristoffersen og Marcel Hirscher, var ute omtrent før det hadde startet i Stockholm. Hirscher tapte med svært liten margin til fartsfantomet Aleksander Aamodt Kilde, mens Henrik Kristoffersen måtte gi tapt for tyskeren Linus Straßer som senere gikk til topps i rennet etter å ha slått Alexis Pinturault i finalen.

I og med at Kilde gjorde jobben og satte Hirscher utenfor, hadde Henrik Kristoffersen alle mulige sjanser til å kutte inn på forspranget til østerrikeren i slalåmcupen, men slik gikk det ikke, i og med at heller ikke Kristoffersen kom videre.

De andre nordmennene måtte også se resten av rennet fra tilskuerplass etter å ha sagt takk for seg i åttendedelsfinalen. Jonathan Nordbotten måtte melde pass mot Dave Ryding, toeren fra slalåmrennet i Kitzbühel for en drøy uke siden. Sebastian Foss-Solevåg ble for lett mot russeren Aleksandr Khorosjilov.

Det neste for de norske teknikerne nå blir VM i St. Moritz. Laget blir klart i løpet av formiddagen onsdag.

Målet i St. Moritz er fire til seks medaljer for de norske. I det forrige mesterskapet i Beaver Creek i USA for to år siden, endte det med en sølvmedalje. Den sikret Kjetil Jansrud i superkombinasjonen.

