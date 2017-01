Løseth best i norsk-svensk bronsefinale

Løseth slo ut østerrikske Katharina Truppe i åttendedelsfinalen etter at den østerrikske jenta ble disket i begge omgangene. Deretter måtte sveitsiske Mélanie Meillard gikk tapt for det norske håpet i kvartfinalen. Den sveitsiske jenta som slo ut Wendy Holdener, kjørte ut i første omgangen, og deretter var hun totalt sjanseløs i annenomgangen.

Velez-Zuzulova ble rett og slett for god for Løseth i semifinalen og vant en sikker seier etter de to omgangene, men i bronsefinalen hadde Løseth god kontroll mot Frida Hansdotter. Hun tok ledelsen med 20 hundredeler i den første omgangen. Deretter var hun offensiv og god i den andre omgangen som førte til at Hansdotter kjørte ut like etter hoppet, midtveis ned i traseen i annen omgang.

Dette gir Løseth 60 poeng i verdenscupen før VM i St. Moritz som starter i neste uke. Det ble også en fin oppkjøring til mesterskapet for det norske håpet i slalåm og storslalåm i VM.

I klassen for menn gikk seieren til Linus Straßer fra Tyskland. Han slo ut Henrik Kristoffersen i første runde, i åttendedelsfinalen. Alexis Pinturault ble hårfint slått i finalen.

I kvinneklassen gikk seieren til Mikaela Shiffrin med Velez Zuzulova på annenplass.

