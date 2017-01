Kristoffs trener og stefar fjernet som landslagslege

Ørn er Alexander Kristoffs stefar og trener, samtidig som han har vært engasjert som lege for det norske sykkellandslaget.

Tirsdag bekrefter Hans Falk, sportssjef i Norges Cykleforbund, at Ørn ikke vil være en del av det norske støtteapparatet under høstens VM i Bergen.

- Stein ønsket å fortsette. Han var ikke glad, sier Falk til TV 2, og forklarer videre at bruddet er en konsekvens av rolleblanding ettersom Ørn i tillegg til å være trener for Kristoff også jobber for Katjusja og det Stavanger-baserte laget Team Coop.

Ifølge TV 2 har det imidlertid vært misnøye med Ørn fra deler av sykkelforbundet siden VM i Richmond i 2015 etter at legen blandet seg inn i det sportslige, blant annet ved å uttale seg til mediene om saker utenfor sitt ansvarsområde. Temaet kom også opp i konflikten mellom Kristoff og Edvald Boasson Hagen under VM i Doha i oktober.

Stein Ørn sier til TV 2 at han opplever dialogen med Falk som uproblematisk.

- Jeg har en offisiell rolle som coach for Katjusja, og de vil ha et ryddig forhold til hvor man er engasjert. Dette er et vanlig habilitetsspørsmål. Jeg opplever det hele som uproblematisk, sier Ørn.

- Det som er synd med at jeg nå går ut er at det har vært produktiv interaksjon. Vi har fått til bra struktur rundt opplegget rundt landslaget.

Olympiatoppen vil bistå sykkelforbundet med legehjelp i forbindelse med mesterskap.

