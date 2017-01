Kombinertløpere kjemper om VM-plass

Tirsdag tok Norges Skiforbund ut Magnus Krog, Jørgen Graabak, Espen Andersen og Magnus Moan til VM i Lahti.

Det betyr at Schmid, Klemetsen og Kokslien skal gjøre opp om den siste plassen. Hvem som får den, blir avgjort etter helgens prøve-OL.

Kokslien får imidlertid ikke muligheten til å vise seg fram i Pyeongchang på grunn av sykdom.

- Det er noe drit. Jeg følte at jeg var bra på gang nå, så det er kjipt å ikke få gå renn når man er i dytten. Jeg skulle gjerne vært i Pyeongchang, men jeg håper at jeg får vise hva jeg er god for i verdenscupen i Sapporo før VM, sier Kokslien til NRK.

Det har vært trøblete for kombinertlandslaget i årets sesong med skader og sykdom. Kombinertkometen Jarl Magnus Riiber er ute resten av sesongen med en skulderskade.

Espen Andersen er den eneste på laget som ikke har vært ute med sykdom, men de tre andre uttatte er friske og i full modus mot VM.

- Det blir en helhetsvurdering. Mikko har levert gode resultater denne sesongen, og leverte en veldig bra stafett i Lillehammer. Men Jan har hatt god stigning i det siste, og om han presterer i Pyeongchang, har han gode muligheter til å ta plassen, sier sportssjef Ivar Stuan.

Det er to individuelle øvelser i Lahti, samt to lagøvelser.

- Vi ønsker å prestere på topp som lag i Lahti. Målsettingen er å kjempe om medaljer i alle fire øvelser, sier Stuan.

Uttaket:

Magnus Krog (Høydalsmo), Jørgen Graabak (Byåsen), Espen Andersen (Lommedalens), Magnus Moan (Byåsen).

(©NTB)