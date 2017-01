Wenger: - Kritikerne vil ha meg i fengsel

Franskmannen ble ilagt en karantene på fire kamper etter å ha dyttet fjerdedommer Anthony Taylor i kampen mot Burnley nylig.

Wenger måtte dermed se lørdagens FA-cupoppgjør mot Southampton (5-0-seier) fra tribuneplass.

- De som ikke liker meg, ser på all straff som for mild. De vil ha meg i fengsel. Selv dét vil være for mildt, spøker Arsenal-manageren.

- La oss ikke snakke mer om dette. Jeg fikk en straff, jeg besluttet å ikke anke. Nå vil jeg legge saken bak meg, legger Wenger til.

