Valencia kollapset med ti mann

Valencia er under hardt press etter en svak sesong, men sto med to strake seirer før bortemøtet med Las Palmas.

Det tidligere topplaget så ut til å gå mot en ny seier da Santi Mina sendte bortelaget i ledelsen etter 21 minutter, men Jonathan Viera utlignet for Las Palmas på vakkert vis før pause.

Det var imidlertid ikke før Munir fikk marsjordre etter to gule kort i det 51. minutt at Valencia mistet grepet. Spissen gikk inn altfor hardt i to dueller med kun tre minutters mellomrom, og fikk fortjent rødt kort.

To kjappe scoringer etter 58 og 61 minutter signert Mauricio Lemos og Kevin-Prince Boateng sørget for at Valencia gikk på sitt første tap i år.

Valencia ligger utsatt til seks poeng over nedrykksstreken på en 15.-plass. Las Palmas ligger på sin side på en 11.-plass, ni poeng foran mandagens motstander.

Valencia har én kamp mindre spilt enn sine bunnkonkurrenter, men det spørs om de kan regne med poeng i den kampen. De skal nemlig møte serieleder Real Madrid.

