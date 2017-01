Stor pågang for revansjekampen mot Frankrike

Kampen går i Oslo Spektrum 3. mai og blir et revansjeoppgjør etter VM-finalen søndag. Den vant Frankrike 33-26.

Frankrike leder i EM-kvalifiseringsgruppe 7 med Norge på annenplass. Norge innledet med seier over Belgia, men tapte for Litauen borte. De to beste er klare for EM-sluttspillet i Kroatia i januar neste år.

Norge spiller også bortekampen mot Frankrike 6. eller 7. mai. Norge avslutter EM-kvalifiseringen hjemme mot Litauen.

