VM-festen avblåst, Frankrike løp over Norge

- Frankrike er gode, det må jeg bare si. Det er et vanvittig trykk de kommer med, men vi burde ha ledet etter første omgang. Jeg er likevel ordentlig stolt av guttene. Jeg er stolt av prestasjonen, sa landslagssjef Christian Berge til TV 2 etter kampslutt.

De danske dommerne Martin Gjeding og Mads Hansen var ikke mye verdt for den norske leiren etter tapet.

Det er til å forstå.

Men Norge tapte også for et for kvelden bedre lag.

Frankrikes keeper Vincent Gérard ble den store hjemmehelten. Han startet på benken, men kom inn etter et kvarter.

Han radet etter hvert opp redninger da toget gikk for de norske gutta i starten av 2.-omgangen.

Andreomgangen var tynn fra de norske målvaktene.

Verdensklasse

Norge spilte fantastisk i vel 20 minutter av 1.-omgangen. Godt over 70 i uttellingsprosent på skuddene og en god keeper i Torbjørn Bergerud, gjorde at hjemmefavoritten ble presset.

I lengre perioder fullstendig over på defensiven.

Den norske høyresiden med sleggene Kent Robin Tønnesen og Eivind Tangen skjøt og scoret nesten hver gang.

Men inn mot pause ble 16-13 til Norge til fransk 17-18-ledelse.

Stopp

Plutselig våknet målvakt Gerard, og det gjorde kampen jevn. Hjemmelaget spilte nesten med åpent mål i 20 minutter. Så skralt var keeperspillet.

Gerard fortsatte å redde - flere svake norske skudd - da Frankrike fosset fra kort etter pause. Ganske fort sto det 23-18.

De danske dommerne la seg på en linje der Frankrike fikk flere tvilsomme beslutninger med seg. Landslagssjef Christian Berge var rasende på benken ved flere anledninger.

Reprise?

Bercy-hallen sydet før kampen. De fleste trodde på et nytt fransk gull i et av Europas virkelige håndballtempler.

I 2001 vant Frankrike VM-finalen over Sverige samme sted. Da var søndagens franske treneren spiller. Didier Dinart er inne i en liten klubb med verdensmestere både på benken og banen.

For Norge har mesterskapet vært en oppvisning i lagmoral, kvalitet, humør og åpenhet.

Gutta svarer på alt og styrer heller ikke unna å skape en overskrift eller to.

Derfor får håndballjentene nå en utfordrer i kampen om å bli folkets lag nummer én.

Ungt

Fjerdeplass i fjor (EM) ble til sølv i år. Og med en snittalder på lave 25,8 år, er det mye å gå på.

Ole Ereviks karriere på landslaget er slutt. Men det er bare han som ikke vil være tilgjengelig framover.

Dette venter for håndballgutta i årene som kommer:

2018: EM Kroatia

2019: VM Tyskland

2020: EM i Norge (delt med Østerrike og Sverige)

2020: OL i Japan.

(©NTB)