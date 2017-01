United-ving på vei vekk

Young (31) har fått lite spilletid under José Mourinho. Han kom heller ikke på banen da United slo Wigan 4-0 i FA-cupen søndag.

- Ashley er en spiller jeg skulle ønske jeg kunne beholde. Jeg er ikke glad for at han drar, sier Mourinho, ifølge avisen.

Den anerkjente BBC-journalisten Simon Stone hevder også at Young kan forsvinne.

- José sier at Young er den eneste spilleren som kan dra (i januarvinduet). Det er interesse fra andre Premier League-klubber, men også fra kinesisk fotball, skriver han på Twitter.

Young kom til United fra Aston Villa tilbake i 2011. Sir Alex Ferguson hentet engelskmannen til klubben, men nå kan han altså forsvinne.

Schweinsteiger blir

Den tyske midtbaneveteranen Bastian Schweinsteiger (32), som bidro med både scoring og målgivende mot Wigan, ser derimot ut til å bli værende på Old Trafford.

- Ja, han blir. Han kommer til å bli registrert for spill i europaligaen også, sier Mourinho. Han viser til at United har solgt Memphis Depay (til Lyon) og Morgan Schneiderlin (til Everton).

- Vi har ikke så mange alternativer på midten, sier portugiseren.

Han roser Schweinsteiger for innsatsen. Tyskeren spilte hele kampen.

- 90 minutter var nok litt for mye, men jeg tror han er glad nå. Han vil være et alternativ for oss i fortsettelsen, sier United-manageren.

(©NTB)