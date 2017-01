Lundby deppet ikke over annenplassen

Den norske jenta som lørdag vant med nærmere ti poeng foran Sara Takanashi, måtte søndag se seg slått av den japanske hopperen.

Hun var likevel meget godt fornøyd med helgen.

- Jeg er veldig godt fornøyd. Dette er den beste helgen jeg har hatt i verdenscupen noensinne, sa hun til NTB.

Ledet

Lundbys hopp på 95,5 meter i første omgang holdt til ledelse, men 22-åringen slo av to og en halv meter i annenomgang. Takanashi hoppet 96 meter i første omgang, men hevet seg til 97 meter i annenomgang og vant med 247,3 poeng. Det var 5,4 poeng flere enn Lundby som endte på annenplass med 241,9 poeng.

Østerrikske Daniela Iraschko-Stolz endte på tredjeplass.

- Det var nesten. Forskjellen på de to hoppene mine er at jeg ikke traff like bra i sittestillingen i det andre hoppet og da ble det ikke like bra som lørdag, oppsummerte hun.

I rute til VM

Hun er likevel i meget god form før Lahti-VM

- Jeg blir nummer to, og det er absolutt et godt tegn at jeg er på pallen til tross for at jeg ikke gjør noe makshopp. Det er en styrke, fortalte hun og la til at det er godt å få erfaringen å sitte igjen alene på toppen i annenomgang og hoppe om seieren.

- Jo mer erfaring man får på det, jo bedre blir man på å takle det.

Anniken Mork endte nest sist på 30.-plass med 164,8 poeng. Hun noterte seg for henholdsvis 83 og 77 meter.

