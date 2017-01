Kamerun sendte Mané hjem til Liverpool

Etter ordinær spilletid og ekstraomganger sto det fortsatt 0-0 på måltavla i ghanesiske Franceville. Dermed skulle kvartfinalekampen avgjøres fra krittmerket.

På stillingen 4-4 ble Manés straffe reddet av Kamerun-keeper Fabrice Ondoa. Vincent Aboubakar sendte deretter Kamerun til semifinalen på det påfølgende straffesparket. Der venter enten vertsnasjonen Ghana eller Kongo. De møtes søndag.

Senegal var regnet som en av forhåndsfavorittene i Afrikamesterskapet. Tapet betyr at Jürgen Klopp får tilbake Mané i et Liverpool-angrep som sliter med å vinne kamper om dagen. Søndag ble det overraskende exit fra FA-cupen etter et 1-2-tap for Wolverhampton.

Burkina Faso var det første laget som ble klar for semifinalen i Afrikamesterskapet etter at laget slo Tunisia 2-0.

De avgjørende målene kom i løpet av kampens ti siste minutter i Libreville og ble scoret av Aristide Bancé og Prejuce Nakoulma.

I semifinalen venter vinneren av kvartfinalen mellom Egypt og Marokko søndag.

