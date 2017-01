De norske hopperne skuffet: - Ikke der vi skal være

Norges lag med Andreas Stjernen, Anders Fannemel, Robert Johansson og Daniel-André Tande klarte ikke å hevde seg i toppen og sto med 395,1 poeng etter første omgang. Da ingen av de norske hopperne klarte å heve seg i andre omgang havnet Norge til slutt på femteplass med 778,5 poeng.

- Det er litt skuffende. Det er ikke der vi skal være. Det er trist, men vi må bare jobbe videre for å finne ut hva som gikk galt, sa trener Alexander Stöckl til NTB.

- Det er en kombinasjon av teknikk og at vi ikke finner det optimale for å passe med teknikken, forklarer treneren.

Polen-seier

Tyskland ledet med 464,1 poeng etter første omgang, og gikk på en smell i andre omgang. Kamil Stoch sikret seier for Polen med 931,5 poeng, foran Østerrike som hadde 919,2 poeng i Willingen.

Andreas Stjernen åpnet med 131 meter for Norge før både Anders Fannemel og Robert Johansson skuffet noe med henholdsvis 120 og 124 meter. Daniel-André Tandes hopp på 133,5 meter gjorde at Norge var 50 poeng bak Østerrike på tredjeplass etter første omgang. Østerrikerne hadde 445,1 poeng.

Stjernen klarte ikke følge opp førstehoppet sitt og landet på 127 meter i andre omgang. Fannemel var ikke noe bedre, og noterte seg bare for 124,5 meter. Johansson fortsatte den dårlige trenden da han hoppet kortest av alle i andre omgang med 113 meter under vanskelige forhold. Tande avsluttet for Norge, men med mye sidevind å jobbe med landet han på 127,5 meter.

- Er uheldig med forholdene, men det er andre ting også som er uryddig, sa NRK-ekspert Anders Jacobsen.

Siste før Lahti

- Det var litt mer variasjon i forholdene i andre omgang, men det er ikke optimalt at alle gjør det dårligere i andre omgang, sa Stöckl.

Dette var den siste lagkonkurransen før VM i Lahti.

- Det er bare å jobbe videre slik vi gjør til enhver tid, men vi må nok se hvilke hoppere som reiser til Japan (oppkjøring til VM), da det kan hende at det er flere som har godt av å være hjemme og trene i stedet, mente hoppernes trener.

Tande er eneste som får godkjent før søndagens individuelle hopprenn i Willingen.

- Vi driver og ser på video nå og har samtaler med hopperne, men alle må løse det på en bedre måte. Tande var litt uheldig med forholdene egentlig, mens resten må opp, avslutter Stöckl.

