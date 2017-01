Østberg vant Rally Finnskog

Ingen har vunnet KNA Rally Finnskog flere ganger enn Mads Østberg. Under årets andre NM-runde var han favoritt til å vinne løpet for sjette gang, og han innfridde da han vant løpet for tredje gang på rad.

Sammen med kartleser Ola Fløene avgjorde de løpet med fem sekunders margin på unggutten Ole Christian Veiby. Eyvind Brynildsen tok tredjeplassen.

- Vi har jobbet oss bra gjennom dagen. Vi har hatt litt problemer, men har ut fra forutsetningene kjørt optimalt hele veien. All honnør også til Veiby og Brynhildsen som har kjørt utrolig bra. Nå gleder jeg meg til VM-runden i Sverige, sier Østberg.

Mange hadde forhåpninger om at Henning Solberg og kartleser Cato Menkerud skulle blande seg inn i seierskampen, men de måtte kaste inn håndkleet etter SS2 på grunn av girkassehavari.

(©NTB)