Stockholm vil dele vinter-OL med Falun og Åre

Et OL i Sverige vil koste 13,6 milliarder svenske kroner. IOC bidrar med en økonomisk støtte på ca. 7 milliarder kroner. Svenskene tror ikke et OL på hjemmebane vil belaste statskassen noe særlig. I tillegg til IOC-pengene, vil en tjene over 2 milliarder kroner på billettsalg.

I tillegg kommer et nasjonalt sponsorprogram på 1 milliard og andre inntekter i samme størrelsesorden.

Stockholm takket i sin tid nei til å kaste seg inn i kampen om å få arrangere vinter-OL i 2022. Nå kaster byen seg inn i OL-kampen sammen med Falun og Åre.

Neste steg er at Sveriges olympiske komité gjør Stockholm til kandidatby i mars.

Ifølge OL-komiteen krever en søknad at den svenske staten, berørte kommuner og idretten selv er positive.

Hopping og kombinert skal arrangeres i Falun, mens alpint vil foregå i Åre.

Sveriges regjering må eventuelt ta stilling til en svensk OL-søknad til høsten. Først sommeren 2019 bestemmer IOC hvem som får arrangere vinterlekene om ni år.

Sør-Korea og Kina er arrangør av vinter-OL i 2018 og 2022. Svenskene var dypt skuffet da Lillehammer i 1988 fikk tildelt vinterlekene i 1994.

