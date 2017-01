NBA-stjerne brakk armen etter sinneutbrudd

Kanter, Oklahomas nummer tre på toppscorerlista og toppkandidat til NBAs sjette pris for årets spiller, fikk et brudd i sin høyre underarm da han slo til en stol under en timeout i andre periode.

Kanter dro på røntgen i pausen og etter kampen bekreftet trener Billy Donovan at det dreide seg om et brudd.

Seieren fikk dermed en sterk bismak etter at 24-åringen tok ut sin frustrasjon på en klappstol på Thunder-benken.

- Det er tøft, spesielt at han skadet seg på måten han gjorde. Jeg mener at det er uflaks, men han er en sterk mann og vil komme tilbake i bedre form, sa lagkamerat Russell Westbrook.

Laget ga ingen indikasjon på når Kanter vil komme tilbake på banen.

Fyrtårnet på 2,11 meter kom inn til kampen mot Mavericks med et gjennomsnitt på 14,6 poeng og 6,8 returer denne sesongen. Han hadde fire poeng og fire returer på ni minutter mot Mavericks.

- Han slo til setet, men setet sto litt opp, sa lagkamerat Steven Adams.

- Han mente ikke å gjøre det, selvfølgelig. Det var bare en av de frustrerende øyeblikkene. Jeg synes synd på ham, la han til.

(©NTB)