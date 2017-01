Jansrud toer i skrekkrenn

Peer Gynt-alpinisten kom helskinnet gjennom kandaharløypa, ledet lenge, men etterpå handlet alt om en rekke stygge utkjøringer. Helikopteret i bunn av bakken fraktet både Steven Nyman og Valentin Giraud Moine til sykehus på båre. Sistnevnte pådro seg to beinbrudd.

Og Jansruds lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde fikk en voldsom smell i lysken og hånden da han suste rett inn i en port.

- Det var ekstra krevende i dag. Det var veldig overraskende for mange hvor fort det gikk. Forholdene var veldig fine, men snøen var mer kompakt og løypa mer isete enn på trening. Hastigheten gikk betydelig opp. Det ble en helt annen utfor enn under treningsomgangene, sier Jansrud.

- Det ble mye mer krevende og urolig. Kombinasjonen av litt flatt lys og lange hopp, spesielt fra Eishang og ned, gjør det hele veldig vanskelig. Uhyggelig. Du blir minnet om hvor farlig utfor er, sier 31-åringen.

Krever endringer

Jansrud ledet lenge i Garmisch-Partenkirchen fredag, men ble til slutt slått av Travis Ganong. Det var langt verre å se kolleger bli fraktet vekk i legehelikopteret.

- Fallene har sett fæle ut. Vi har hatt en sesong uten stygge krasj. Nå har vi plutselig hatt flere i dag. Det er riktignok en del av sporten, men i dag er vi helt på grensen. De må jobbe med løypa til i morgen (lørdag), sier Jansrud.

- Hva er status på Kilde?

- Han er forslått. Dressen revnet ved lysken. Han har fått en ordentlig trøkk i låret og nær kronjuvelene. Det var veldig flaks at han ikke traff midt i. Han satset alt. Jeg priser meg lykkelig over at det gikk så bra som det gjorde, sier Jansrud.

- Det pleier å bli styggere når man hekter slik i en port. All ære til hans fysikk. Han er en råskalle, mener Jansrud om lagkameraten.

Jansruds avslutning ble for dårlig. Utforseieren i Garmisch-Partenkirchen gikk til amerikanske Travis Ganong.

- Jeg mistet linjen min i en 180 graders sving. Der la jeg igjen seieren i dag. Det er veldig vanskelig der. Det var få som kom unna med en prikkfri omgang. Ganong klarte det. Det føltes som en femte-sjette-sjuendeplass da jeg kom i mål med de feilene. Ender jeg på pallen, er jeg veldig fornøyd, sa Jansrud til NTB da halve løpet var unnagjort.

Annenplassen var det ingen som var i nærheten av å true, og nordmannen tok over ledelsen i utforcupen. Tre poeng skiller ned til Peter Fill, fredagens treer.

Skrek voldsomt

Steven Nyman ledet etter tre mellomtider. Han suste gjennom sikkerhetsnettet og hadde tydelige smerter i kneet. Nyman ble hentet ut av bakken på båre og fløyet med helikopter. Skadeomfanget foran alpin-VM er ikke kjent.

Enda styggere ble det litt senere i kandaharrennet. Franske Valentin Giraud Moine falt stygt og brakk beinet rett under kneet. Franskmannen skrek voldsomt etter det ublide møtet med bakken. Beinet ble bare slått løs da Giraud Moine, som ble toer i Kitzbühel sist helg, mistet kontrollen over skiene.

Giraud Moine ble også fraktet ut av bakken med helikopter. Den franske alpinisten hadde enorme smerter. På sykehuset ble det konstatert to beinbrudd.

Kilde rekker lørdagen

Kilde, som vant i G-P i fjor, tok ledelsen på toppen fra startnummer 16, men tapte raskt mye tid og kjørte ut etter den tredje mellomtiden da han kjørte rett i en port og fikk ødelagt rennet. Kilde måtte til legesjekk.

- Det er OK, men hånden min gjør vondt. Det svir også veldig på innsiden av låret. Men jeg skal rekke lørdagens renn, sa Kilde til NTB.

Han pådro seg en liten strekk og skulle til fysikalsk behandling.

Senere kjørte også Erik Guay ut. Han traff fullstendig feil på et hopp, men kom mirakuløst unna med en rulle i luften og landet nokså kontrollert.

Ganong sørget for USAs første seier i Garmisch-Partenkirchen siden Steven Mahre gikk til topps for 35 år siden.

(©NTB)