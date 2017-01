Skjebneuker i vente for Johaug

Dom i en av norgeshistoriens mest omtalte dopingsaker er ventet i løpet av tre uker. Den tiden skal domsutvalget i Norges Idrettsforbund bruke til å ta stilling til om Johaug skal straffes for at hun 16. september i fjor avla dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.

Antidoping Norge mener 14 måneders utestengelse er en passende straff. Johaugs forsvarer, advokat Christian B. Hjort, vil på sin side ha klienten sin frikjent.

Det overordnede spørsmålet domsutvalgets medlemmer skal ta stilling til de kommende ukene er dette: Gjorde Therese Johaug nok for å forvisse seg om at Trofodermin-kremen ikke inneholdt forbudte stoffer ved å spørre landslagslege Fredrik Bendiksen?

Høye krav

Johaug-advokat Hjort mener svaret på spørsmålet er et tindrende klart ja, mens Antidoping Norge mener Johaugs ansvar strekker seg forbi det å stole blindt på forsikringene hun fikk av Bendiksen.

Antidoping Norge vil ha Johaug straffet etter den såkalte WADA-koden og hevder det finnes skjerpende omstendigheter som tilsier at minimumsstraffen på 12 måneder ikke er tilstrekkelig.

- Det første er Johaugs holdning til utøvers ansvar for ikke å ha forbudte stoffer i kroppen. Hun forklarte onsdag at hun aldri sjekker medisiner hun får selv. Der mener vi hun kan klandres, sa advokat Niels R. Kiær i sin prosedyre torsdag.

- Et annet forhold som etter vår oppfatning løfter henne (opp i straff) er at hun ikke har tatt initiativ til å tilegne seg kunnskap om antidoping, tilføyde han.

Kiær mener også det må stilles ekstra høye krav til Johaug all den tid 28-åringen er å anse som en svært erfaren utøver.

- Johaug glemte en toppidrettsutøvers fremste plikt. Det gir ikke noe frikort å være på et landslag med en egen lege. Det fritar ikke henne for pliktene, og det er ikke noe grunnlag for å si at hun er uten skyld, sa han.

Fikk drahjelp

Johaug-forsvarer Hjort hevdet på sin side at skistjernen gjorde det man kunne forvente av henne da hun spurte den daværende landslagslegen om Trofodermin kunne være i konflikt med dopingreglementet.

- Etter mitt syn har Johaug opptrådt helt i nedre sjikt av strafferammen, helt ned mot ingen skyld, hevdet han i sin prosedyre og henviste til en rekke tidligere dopingdommer i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

- Du må i gitte situasjoner kunne stole på din sjeflege. Det følger av de CAS-sakene jeg har dokumentert, sa Hjort videre.

Tidligere på dagen hadde også Johaug-leiren fått drahjelp av tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen og Marit Bjørgen. Bendiksen forklarte seg igjen detaljrikt om perioden forut for og etter Johaugs positive dopingprøve i fjor høst. Forklaringen bekreftet som ventet skistjernens versjon.

Som tidligere tok han skylden for at Johaug fikk i seg det forbudte stoffet clostebol og opplyste at "det ikke er spesielt vanlig" at pasienter gjør ytterligere undersøkelser av medikamenter han foreskriver.

Bjørgen ville gjort det samme

Langrennsdronningen Bjørgen beskrev på sin side Bendiksen som "en fyr vi kunne stole helt og holdent på" og vedkjente at hun fort kunne sittet på Johaugs stol dersom hun selv hadde trengt kremen.

- Jeg hadde gjort det samme som Therese gjorde i den situasjonen. I min tid på landslaget har vi alltid spurt landslagslegen. Jeg hadde stolt mer på råd fra Fredrik enn å gjøre undersøkelser selv, sa hun.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener forklaringene til Bendiksen og særlig Bjørgen ga Johaug kjærkommen drahjelp.

- Når Bjørgen, som har vært på landslaget i 17 år, sier hun ville handlet på nøyaktig samme måte i tilsvarende situasjon, taler hun på vegne av hva som er oppfatningen blant de aktive. Når man da kan fastslå at Johaugs handlemåte ikke avviker fra det som anses å være normalt, kan jeg vanskelig se at hun er å bebreide, sa han til NTB etter endt høring.

Lettelse i Johaug-leiren

Kjenner mener domsutvalget nå står foran krevende uker med vurderinger.

- Jeg er veldig glad for at jeg ikke er dommer i denne saken, sa han og tilføyde at utfallet like gjerne kan bli frifinnelse som straff.

Hovedpersonen selv var lettet og fornøyd etter at den to dager lange høringen var unnagjort torsdag ettermiddag.

- Dette har vært to dager vi har vært spente på. Sånn i ettertid synes både jeg, Therese og alle at dette har gått veldig bra, sa manager Jørn Ernst til NTB.

Avgjørelse i saken er ventet i løpet av tre uker.

