Olimb-brødrene i støtet i SHL

Skellefteå sto med sju strake seirer, mens Linköping hadde vunnet seks av sine sju siste. Torsdag var Olimb-brødrenes lag klart best.

I første periode vant Linköping skuddstatistikken 14-6 og tok ledelsen da Ken André Olimb styrte pucken forbi en ellers storspillende Joni Ortio i målet.

- Vi startet litt passivt, men jobbet oss inn i det. Siste halvdel av perioden var vi gode, sa nordmannen til C More.

Han sto for pasningen da backen Niclas Lundgren doblet ledelsen i midtperioden. I siste periode ville storebror Mathis være med på moroa og fastsatte resultatet etter en tabbe av Ortio.

Marcus Högberg i målet reddet alle gjestenes 21 skudd. Linköping på fjerdeplass er nå bare poenget bak Skellefteå på plassen foran.

Mats Rosseli Olsen noterte en assist for Frölunda, som ledet 2-1 åtte minutter før slutt mot Brynäs, men tre baklengsmål mot slutten ga 2-4-tap på hjemmeis. Dermed mistet laget serieledelsen til Växjö, som vant 4-2 over Rögle.

Begge lag har 76 poeng og er åtte foran Skellefteå.

Lars Haugen reddet 27 av 28 skudd da Färjestad slo Djurgården 3-1 i Stockholm. Ole Kristian Tollefsen pådro seg to utvisninger for gjestene, uten at Djurgården maktet å utnytte overtallsmulighetene.

