Hjort: - 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket

Antidoping Norge (ADN) har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse og har kjempet for å få domsutvalget med på det gjennom to dager i det provisoriske rettslokalet i Brann-losjen på Ullevaal.

- Straffeutmålingen er uriktig. For det første er vår påstand at hun ikke skal utelukkes, subsidiært mener jeg 14 måneder er uriktig, sier Hjort til NTB.

- 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket, svarte han på spørsmål om hva han vil gjøre dersom domsutvalget følger ADNs innstilling.

Hvis domsutvalget velger den, spøker det for Johaugs OL-deltakelse i 2018.

- Det ligger i kortene at du ønsker å være med i OL når du er verdens beste skiløper, sa Hjort til SVT, som er blant flere skandinaviske medier som har fulgt saken.

Først venter nærmere én måned med venting for Johaug og co. før dommen blir klar.

Vil ha frikjennelse

Hennes advokat har under de muntlige forhandlingene på Ullevaal stadion vært veldig tydelig på at Johaug bør frikjennes, og at hun i hvert fall ikke skal ha de to tilleggsmånedene som Antidoping Norge ønsker.

- Jeg mener i korthet at Therese gjorde det en kan forvente av en toppidrettsutøver, nemlig spørre en ekspert (lege Fredrik Bendiksen), sa Hjort da han møtte pressen torsdag ettermiddag.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner har vært en av dem som har fulgt saken ringside sammen med over 70 journalister på Ullevaal. Han har latt seg imponere av Hjorts fremstilling av saken.

- Jeg har sett fram til at vi kunne gjøre rede for saken samlet. Å få tatt hele saken og omstendighetene rettslig, og dermed endre syn på den. Det er bra hvis vi har lyktes med det, sa Hjort.

Han omtalte de muntlige forhandlingene som gode. ADNs opplæringsprogram "Ren utøver" har vært heftig diskutert i løpet av forhandlingene, og mens ADN brukte det som anførsel for strengere straff, prøvde Hjort å bruke det mot dem.

Ikke nok med ekspert

- Det er interessant. Det viser at det har vært uklart hva som har vært handlepliktene til utøverne. Man sier hele tiden at det er utøvernes ansvar, men det vet vi jo. Spørsmålet er hvordan det ivaretas, sa Hjort.

Niels R. Kiær har representert Antidoping Norge i de muntlige forhandlingene.

- "Ren utøver" er en av flere kilder om kunnskap til antidoping. Det kan en utøver selv velge å ta del av. Vi mener at det hadde skjerpet aktsomheten, dersom hun (Johaug) hadde bedt om mer fra Antidoping Norge, sa Kiær til NTB.

- Det er riktig å snakke med fagfolk (lege), men utøveren har selv ansvaret. Du må gjøre noe mer kvalifisert enn å spørre legen; hvilke stoffer inneholder dette eller å se på tuben, påpekte Kiær.

(©NTB)