Tap for Ødegaard og Thorsby

Både Ødegaard og Thorsby var plassert på midtbanen.

AZ Alkmaars seiersmål kom etter 71 spilte minutter. Matchvinner var Derrick Luckassen etter forarbeid av Dabney dos Santos.

Etter to innhopp var dette Martin Ødegaards første 90 minutter etter overgangen fra Real Madrid. Ifølge rapportene kunne fort nordmannen ha scoret et par mål, og han kunne også ha hatt en assist, men denne gangen ebbet det altså ut i ingenting og cupeventyret er over for denne gang.

