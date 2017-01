Kjenner om "Ren utøver": - Skremmende

Allerede i sitt innledningsforedrag under onsdagens dopinghøring trakk Antidoping Norges advokat Niels R. Kiær fram det faktum at Therese Johaug ikke hadde gjennomført byråets "Ren utøver"-program, som er ment å gi utøvere opplæring i hvordan man blant annet skal unngå å teste positivt for doping.

- Hun hadde verken registrert seg i systemet eller gjennomført programmet, sa Kiær.

Først dagen etter pressekonferansen hvor den positive prøven ble offentliggjort i fjor høst gjennomgikk hun dette kurset.

- Jeg har fått lite oppfølgning fra skiforbundet på dette, og jeg hadde ikke fått beskjed av skiforbundet om at vi skulle gjennomføre modul én. Jeg visste ikke at dette fantes før jeg dagen etter pressekonferansen fikk mail fra forbundet om at alle skulle gjennomføre det innen 48 timer, sa Johaug.

Hennes advokat Christian B. Hjort ville ha fram at heller ikke de andre landslagsutøverne hadde gjennomført dette.

- Moralsk ansvarlige

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner fulgte Johaug-høringen fra Ullevaal onsdag og ble sjokkert da han hørte at Johaug ikke hadde blitt fulgt opp på dette.

- At skiforbundet ikke har informert om ren idrett og fulgt det man er pålagt fra Antidoping Norge, det er skremmende. Det er en grov forsømmelse, som rammer utøverne i neste omgang. De er moralsk ansvarlige, sa Kjenner til NTB.

- Hva har det å si for denne saken?

- Ikke så mye for denne saken, men den har kanskje medvirket til at hun har kommet i denne situasjonen. De har ansvar for henne. Hadde hun brukt den appen som de lærer seg å bruke, hadde det røde lyset lyst med en eneste gang, svarte juristen.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland var også til stede i Ullevaal og slutter seg til Kjenners vurdering.

- Jeg synes det er kritikkverdig at Norges Skiforbund mangler en kontrollrutine på at utøverne skal gjennomføre programmet, når de samtidig pålegger dem å gjøre det. Jeg er glad for at de tok raskt grep, men ved å gi 48 timers frist forsto de at det var et alvorlig brudd. Det er bra at de har tatt tak i det, men at det tok så lang tid gir et dårlig signal til hele Idretts-Norge, sa Aukland til NTB.

Tar selvkritikk

Etter trykk fra flere medier som ville vite hva som hadde skjedd, sendte Norges Skiforbund ut en pressemelding etter at dag én av høringen var over.

- En ny versjon av «Ren utøver» ble lansert i juni 2015. Vi i langrennsledelsen erkjenner at vi ikke har vært flinke nok til å sørge for at alle utøverne har gjennomført denne siste versjonen, sa Espen Bjervig, administrativ leder i NSF Langrenn.

- Derfor var et av strakstiltakene som ble innført i langrenn 19. oktober i 2016 at alle utøvere skulle gjennomføre dette programmet, la han til.

Det var kun noen få dager etter at Johaug hadde holdt en tårevåt pressekonferanse der hun måtte forklare at hun hadde testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin.

- Det var nok en vekker, avslutter Kjenner.

