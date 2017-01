Johaug-advokat med stikk til mediene

Therese Johaugs advokat holdt onsdag formiddag sitt innledningsforedrag i høringen på Ullevaal stadion. Der kom han raskt med krass kritikk av mediedekningen i saken.

Hjort hevder det er lansert konspirasjonsteorier uten rot i virkeligheten, som antyder at Bendiksen og Johaug ikke har forklart seg sant om hendelsesforløpet som ledet til langrennsstjernens positive dopingprøve.

- Jeg har aldri forstått hvordan de faktiske forhold kan gi grunnlag for konspirasjonsteorier om alternative hendelsesforløp. Det forutsetter at Bendiksens har vært villig til å begå et tilnærmet selvdrap på eget omdømme, sa Hjort.

- I Bendiksens forklaring vil det fremgå at det offeret han i så fall skulle påta seg, er hinsides enhver sannsynlighet, tilføyde han.

Hjort mener høringen som startet onsdag en gang for alle vil fastslå hva som skjedde i Italia i fjor høst.

- Jeg håper at denne gjennomgangen fører til at denne typen teorier legges til side for godt, sa Hjort og kastet et blikk mot pressebenken i høringslokalet.

Advokaten slo videre fast at etterforskningen konkluderer med at hendelsesforløpet er akkurat slik Johaug og Bendiksen har forklart. Hjort gjorde det også klart at Johaug er glad for at spekulasjoner og øvrige teorier har blitt tilbakevist gjennom de undersøkelser Antidoping Norge har gjort.

Lege Fredrik Bendiksen skal forklare seg for Domsutvalget torsdag.

- Da tror jeg det blir klart for alle at konspirasjonsteoriene kan legges til side, sa Hjort.

