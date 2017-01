Johaug: - Ville forklare meg raskt

Det har vekket oppsikt at Johaug ble avhørt først en uke etter at hun fikk beskjed om at hun hadde testet positivt. Det var ikke Johaugs skyld.

- Jeg fikk en melding fra Birgit (Haukland, i ADN). Jeg ringte henne samme dag og begynte å forklare for henne hva som er grunnen til at jeg hadde fått i meg det forbudte stoffet, forklarte hun.

- Jeg fikk beskjed om at det skulle være et avhør. Jeg ville gjøre avhøret dagen etter, men de ville at vi skulle vente til uken etter.

Sto og skrek

På spørsmål fra sin advokat Christian B. Hjort fortalte hun at hun bare "sto og skrek" etter at hun fikk beskjed om den positive prøven.

- Jeg hadde fått melding fra (landslagssjef) Vidar Løfshus der det sto "ring så fort som mulig", samtidig som jeg hadde fått en melding fra Antidoping Norge med passord for et skrivebeskyttet dokument jeg skulle lese på mail, forklarte hun.

- Vidar lurte på om han kunne komme hjem til meg. Jeg tenkte først at noe hadde skjedd i familien eller blant de nærmeste. Jeg skrek i telefonen og spurte om noen var død, sa Johaug.

- Jeg var i sjokk. Nils Jakob (Hoff, kjæresten) hadde vært på butikken, og hørte bare at noen hylskrek. Da han kom nærmere, skjønte han at det kom fra leiligheten vår.

100 prosent

Det var Hoff som ringte lege Fredrik S. Bendiksen, som tok på seg skylden for at hun hadde fått i seg et forbudt stoff.

- Han sa at det var hans feil, sa Johaug på spørsmål fra Hjort.

Hun sa at hun er veldig påpasselig med å sjekke forbudslisten ved bruk av medikamenter, men sa at Bendiksen er en lege hun stolte 100 prosent på.

- Når han sier noe, føler jeg at jeg ikke trenger å gjøre ytterligere undersøkelser.

Hun ble også spurt hvorfor hun ikke hadde gjennomført "Ren utøver"-prosjektet til ADN.

Ikke beskjed

- Jeg hadde ikke fått beskjed av skiforbundet om at vi skulle gjøre modul én. Jeg visste ikke at dette fantes før jeg dagen etter pressekonferansen i høst fikk mail fra forbundet om at alle skulle gjennomføre det innen 48 timer.

Hjort ville ha fram at heller ikke de andre utøverne hadde gjennomført dette, og Johaug svarte på hans spørsmål at hun aldri har fått en dopinganmerkning for ikke å være på rett sted til rett tid.

Johaug var på gråten da hun avslutningsvis i Hjorts utspørring ble bedt om å fortelle hvordan det er å stå utenfor miljøet.

- Livet mitt er snudd på hodet. Jeg lever i uvisshet, og det har jeg gjort helt siden jeg fikk beskjeden, sa hun.

Han ville også vite forskjellen mellom 12 og 14 måneders utelukkelse.

- Det er enormt stor forskjell. Med 12 måneder kan jeg gjøre de forberedelsene jeg kan før OL. Blir det 14 måneder, mister jeg hele forsesongen og den optimale oppladningen til OL.

