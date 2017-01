Tøft Bundesliga-liv ikke noe problem for Bjørnsen

Tirsdag spiller han kvartfinale mot Ungarn. To av tre regjerende mestere er allerede ute av VM: Danmark (OL) og Tyskland (EM).

Skal Norge gå hele veien til en finale og kanskje møte Frankrike?

Den tyske bundesligaen er ikke noe for den sarte sjelen. Beinharde krav, lange reiser og mange kamper. Flere stjernespillere har gått dukken og ikke tålt kjøret i Tyskland.

Liker det

Wetzlar-spiller Bjørnsen kan ikke ha det bedre. Han trives med skyhøye forventninger og kjeft innimellom.

- Den tyske mentaliteten har vi hørt om i mange år innen toppidretten?

- Ja, du merker jo litt til den. Det er om å gjøre å vinne hver kamp og på hver trening. Alt er kanskje litt mer seriøst der. Innstillingen på trening er topp, sier Bjørnsen til NTB.

Han rakk nesten å unnagjøre sitt første halvår i tysk håndball før han reiste til VM-oppladning.

- Hva skjer hvis man er unøyaktig?

- Det er ikke så mye rom for slurving. Og skjer det, får du nok litt mer beskjed (enn i andre land) av treneren og de andre spillerne. Det gjør at du må være litt mer skjerpet, men jeg liker at det er slik.

Farvel

EM-vinner Tyskland røk ut av VM søndag. Tyskerne tapte for puljefirer Qatar (sølvvinner på hjemmebane i VM for to år siden).

- Både du og Magnus Jøndal er over 80 prosent i uttelling så langt?

- Det har gått ganske så bra til nå. Det er utrolig kult at det går så bra på uttellingen.

- Er du opptatt av den?

- Jo nærmere 100 man er, jo bedre er det jo, sier Bjørnsen som er nest best på Norge for dem med mer enn en times spilletid.

80 i uttelling er 5 prosent svakere en kantkollega Jøndal.

Slitne?

Ungarn er et lag Norge absolutt bør slå. Danmark lot uforståelig nok være å løpe mye mot ungarerne.

Ungarn kan bare innstille seg på å få et norsk kollektiv over seg fra første stund.

- Jeg tror Norge vinner fordi de kort og godt løper Ungarn i senk, sier den anerkjente danske (og nå utslåtte) TV 2-eksperten Bent Nyegaard til NTB.

