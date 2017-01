Billettrekord for Holmenkollen 

Holmenkollen Skifestival har passert 30.000 solgte billetter til vinterens store idrettsfester i nasjonalanlegget. Først ut er verdenscupen i nordiske grener 10.-12. mars før skiskytterne tar over helgen etter.

- Vi har aldri tidligere solgt så mange billetter så god tid i forveien. I året vi feirer 125 år med skirenn i Holmenkollen håper vi selvsagt at så mange som mulig blir med på begge folkefestene, sier daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy.

Nytt av året er hoppkonseptet RAW AIR, som innledet Holmenkollen Skifestival 10. mars. Her skal verdens beste hoppere kjempe seg gjennom 16 tellende hopp over ti dager. I tillegg blir det som vanlig langrenn og kombinert, etterfulgt av skiskytterøvelsene sprint, jaktstart og fellesstart under skiskytterfesten 17.-19. mars.

