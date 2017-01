Winter Classic-general: - Hyggelig om også andre vil prøve seg

Hele 12.500 publikummere fikk med seg Spartas 3-0-seier på Fredrikstad stadion lørdag kveld. Dermed ble det satt tilskuerrekord for en ishockeykamp i Norge.

- Det var helt fantastisk å se så mange komme for å kose seg og være med på hockeyfesten. Jeg er stolt over å ha vært med på å lage noe som ikke er blitt gjort i Norge før, sier Solheim til NTB.

I 1994 var det 9250 tilskuere så Norge møte Finland i Håkons Hall under Lillehammer-OL. Lørdag røk rekorden med klar margin.

Komplekst

- Vil du arrangere flere vinterklassikere etter dette?

- Vi må få summe oss og få puste litt først, men det vil være veldig hyggelig om noen andre vil høste våre erfaringer og arrangere en vinterklassiker i årene som kommer. Vi har lært mye av dette, sier Solheim.

Han innrømmer at det var komplekst å få Norges første utendørskamp i ishockeyens eliteserie på beina. Mange frivillige bidro på veien.

- Gikk alt etter planen?

- Det er vanskelig å ha en plan for noe man aldri har gjort før. Sinnssykt høy luftfuktighet gjorde at vi slet litt med pleksiglasset under kampen, men dette var ikke noe vi kunne forutse. Sportslig var det uansett gode forhold. Isen holdt seg bra, sier Solheim.

Folkefest

Som Stjernen-supporter ble det derimot ingen innertier for Solheim.

- Det var en dårlig hockeykamp av Stjernen, men det var uansett en folkefest. Det kom også mange flere sarpinger enn vi hadde trodd på forhånd.

Sparta vant lørdagens kamp etter mål fra Håkon Stormli, Daniel Öhrn og Niklas Roest. De to siste scoringene kom i løpet av de fire siste minuttene.

