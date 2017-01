Oppskriftsmessig seier for Richie Porte

Den siste etappen var på beskjedne 90 kilometer, og brorparten besto av 20 runder rundt parken som huser Adelaides cricketstadion. Den ble avsluttet med en rettstrekning på drøyt to kilometer som startet i motbakke, men flatet ut noen hundre meter før målgang ved Victoria Square midt i den søraustralske hovedstaden.

Det var flere spurtpoeng å samle underveis, og det var også flere brudd på søndagens etappe. De fleste ble hentet inn igjen raskt, og Richie Portes sammenlagtledelse var i praksis aldri truet. Jack Bauer ble hentet inn idet klokken ringte for siste runde, og det ble en massespurt mot mållinjen.

Tre kilometer før mål passerte rytterne trekilometersmerket, og alle som kommer samlet forbi det punktet får samme tid i mål. Dermed var det klart at Richie Porte fra BMC hadde sikret australsk sammenlagtseier med en margin på 48 sekunder, den nest største i rittets historie.

Det var Portes landsmann Caleb Ewan fra Orica-Scott som fikk æren av å gå først over mållinjen i Adelaide. Han vant dermed fire av rittets seks etapper, mens Porte vant de to andre. Full pott til Australia. Bak Ewan fulgte verdensmester Peter Sagan fra Slovakia og Bora - Hansgrohe, mens slovenske Marko Kump tok tredjeplassen. Han sykler for laget UAE Abu Dhabi.

