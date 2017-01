Tilskuer påkjørt i Rally Monte Carlo

New Zealands Hayden Paddon mistet kontrollen over bilen i en venstresving på de isete veiene, og han var uheldig da han kjørte på en tilskuer som sto framme i veien for å ta bilder. Tilskueren skal ha vært en spanjol på 50 år, og han skal ha pådratt seg et hjerteinfarkt da smellen kom. Han måtte kjøres rett til sykehus med store skader i tillegg. Både fører og kartleser slapp unna uten skader, men selve etappen ble nullet.

I stedet startet rallyet med etappe 2 senere på kvelden.

Rally Monte Carlo fortsetter gjennom hele helgen.

(©NTB)