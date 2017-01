Super G-pers i Kitzbühel for Kilde var mager trøst

Det beste han har hatt i denne disiplinen fra før var 18.-plassen fra i fjor, men at han "perset" var mager trøst fredag. En stor feil etter omtrent ti sekunders kjøring ødela mye for ham.

- Det ble litt for passivt på toppen, men derfra og ned klemmer jeg til og da går det fort. Det var synd at jeg la igjen sju tideler et sted der det ikke var nødvendig. Jeg ble tatt litt på senga på den kanten allerede etter ti sekunder, innrømmet Kilde overfor NTB like etter at han var i mål.

Han la ikke skjul på at det var litt kjipt å bli dyttet ut av seierspallen pallen, men var for så vidt fornøyd med at det holdt til en plass blant de fem beste.

- Dette er et ganske stort steg fra fjoråret, så jeg får ta med meg det som litt positivt, sa Aleksander Aamodt Kilde.

For ett år siden endte han på 18.-plass i det tilsvarende rennet.

Hopp og skrens

Kilde fortalte at han fikk et slag på skiene i det han gikk inn i svingen etter cirka ti sekunders kjøring. Det førte til et hopp på et par meter og en stygg skrens som var langt fra optimal. Men derfra og ned traff han veldig godt.

- Etter den første svingen, der jeg gjorde en feil, tror jeg at jeg kjørte raskest av samtlige ned til mål. Men jeg la igjen for mye på toppen, og det var synd, kommenterte han.

- Hvordan var det å kjøre?

- Jeg hadde litt mer feste i dag og følte meg komfortabel. Det var greit å kjøre. Jeg kunne heller ikke være misfornøyd i mål. Da lå jeg to hundredeler bak, men nå er det surt å stå her så vidt utenfor pallen, sa Kilde til NTB.

Lagkamerat Kjetil Jansrud kopierte Kilde. Han var også maksimalt uheldig på toppen. Dermed falt sesongs store super G-kjører til nå helt ned på en niendeplass.

- Jeg prøvde å gå en tøff linje på toppen. Men så fikk jeg noen slag der sola ble borte og plutselig bare smalt det i skia. Jeg merket at all farta ble borte, og skjønte at det var kjørt da, forklarte Jansrud til NTB.

Sjanseløs

Vinstra-løperen klarte å utligne farten litt videre nedover, noe han var fornøyd med, men han visste han var sjanseløs til å kjempe om en topplass.

- Ved siden av feilen og tidstapet i starten, ble jeg også litt for passiv på Hausbergkanten og tapte ytterligere et par tideler der. På det punktet skulle jeg jo vært fire-fem tideler foran i stedet for seks-sju tideler bak, fortalte Jansrud om kjøringen sin.

- Hvordan var forholdene?

- Underlaget var vanskelig og isete. Det var litt mer urolig enn vi er vant med. Det overrasket meg særlig i den første porten. Jeg hadde i tillegg litt uflaks også i den svingen, fortsatte Jansrud.

Seieren i rennet gikk til østerrikeren Matthias Mayer med Italias Christof Innerhofer på annenplass. Han er spesialist på isete underlaget. Det var derfor ikke overraskende at han skulle gjøre det bra. Sveitseren Beat Feuz tok tredjeplassen.

Adrian Smiseth Sejersted kom aldri til mål. Han kjørte i nettet og falt, men var raskt oppe og kom unna fallet uten skader.

Lørdag er det utfor og det beryktede Hahnenkammrennet som står på programmet i Kitzbühel.

(©NTB)